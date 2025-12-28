Sevgili Akrep, bugün senin için aşk hayatında dürüstlük ön planda olacak. Yeni bir yılın kapılarını aralarken, kalbinde ne varsa, onu açıkça, cesurca ve tamamen gerçek duygularınla ifade etmeye hazır hissediyor olmalısın. Zaten belki de bu, senin için yeni bir başlangıç olacak.

Kalbinde neler olduğunu, ne hissettiğini ve ne istediğini ifade etmekten çekinme. Kendi duygularını kabul etmek ve onları paylaşmak, seni daha güçlü ve daha özgür kılacak. Belki karşındaki kişi seninle aynı şekilde hissetmiyor olabilir ya da seninle aynı duyguları paylaşmıyordur... Fakat bu, senin duygularını ifade etmene engel olmamalı. Bu yüzden, bugün kendine bir soru sorma zamanı: Tamam mı, devam mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…