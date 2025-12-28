onedio
29 Aralık 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

29 Aralık Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için aşk hayatında dürüstlük ön planda olacak. Yeni bir yılın kapılarını aralarken, kalbinde ne varsa, onu açıkça, cesurca ve tamamen gerçek duygularınla ifade etmeye hazır hissediyor olmalısın. Zaten belki de bu, senin için yeni bir başlangıç olacak.

Kalbinde neler olduğunu, ne hissettiğini ve ne istediğini ifade etmekten çekinme. Kendi duygularını kabul etmek ve onları paylaşmak, seni daha güçlü ve daha özgür kılacak. Belki karşındaki kişi seninle aynı şekilde hissetmiyor olabilir ya da seninle aynı duyguları paylaşmıyordur... Fakat bu, senin duygularını ifade etmene engel olmamalı. Bu yüzden, bugün kendine bir soru sorma zamanı: Tamam mı, devam mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
