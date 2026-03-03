Sevgili Akrep, bugün biraz farklı bir durumla karşı karşıya olabilirsin. Bedeninde değil, ruhunda bir gerilim hissi oluşabilir. Bu durum, belki de beklenmedik bir şekilde uykunun kalitesini düşürebilir.

İşte bu gibi durumlarda yapman gerekenler aslında oldukça basit. Akşam saatlerinde, kafanı meşgul edecek ağır konuları düşünmekten kaçın. Bunun yerine, sakinleştirici bir rutin oluşturmayı dene. Belki bir kitap okuyabilir, belki de en sevdiğin dizinin bir bölümünü izleyebilirsin.

Bir diğer önerimiz ise biraz da olsa kendini şımartman. Bedenini ve ruhunu rahatlatacak bir bakım süreci harika olurdu, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…