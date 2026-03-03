Son Haliyle Ağızları Açık Bırakan Demi Moore'un Zayıflığı ve Titremesi Dikkat Çekti

Ancak gecede yaşananlar, zaten son haliyle herkese küçük bir şok yaşatan ünlü oyuncunun ikinci ve daha büyük bir şokun fitilini ateşlemesine neden oldu.

Bu kez çok daha net şekilde fark edilen aşırı zayıflığı, sosyal medyada ürkütücü ve endişe verici yorumlarla karşılandı. Kameralara poz verdiği sırada dudaklarının donmuş gibi hareketsiz durması ve vücudundaki hafif titreme ise dikkatli gözlerden kaçmadı.