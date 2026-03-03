onedio
Son Haliyle Ağızları Açık Bırakan Demi Moore'un Zayıflığı ve Titremesi Dikkat Çekti

Lila Ceylan
03.03.2026 - 19:02

Birkaç gün önce defilede görüntülenen ve son haliyle herkesi şaşkına çeviren 63 yaşındaki Demi Moore, bu sefer Actor Awards gecesinde boy gösterdi. 

Törene Moore'un inanılmaz zayıflığı ve poz verdiği sırada titremesi damga vurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Demi Moore, 90’lı yıllara damga vuran kariyeriyle hafızalara kazındı.

Ghost, G.I. Jane ve Indecent Proposal gibi yapımlarla yalnızca gişe başarısı elde etmekle kalmadı; güçlü kadın karakterlerin sembol isimlerinden biri haline geldi. 

Yıllar boyunca hem fiziği hem de doğal güzelliğiyle “en iyi yaş alan kadınlar” listelerinde parmakla gösterilen Moore, en son The Substance isimli, kadınların güzellik algısına uymaya çalışırken yaşadıklarını oldukça sert eleştiren filmde başrolde yer almıştı. 

Birkaç sene öncesine kadar zamana meydan okuyan görünümüyle övgü toplayan Moore, estetik müdahalelerle gündeme gelmeye başlamasıyla birlikte bu algı yavaş yavaş değişti.

Birkaç gün önce Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Gucci defilesinde boy gösteren Demi Moore’un yeni imajı ve zayıflığı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

1 Mart gecesi düzenlenen Actor Awards gecesinde kırmızı halıda boy gösteren Demi Moore, yine “Ben buradayım” dedi...

Ancak gecede yaşananlar, zaten son haliyle herkese küçük bir şok yaşatan ünlü oyuncunun ikinci ve daha büyük bir şokun fitilini ateşlemesine neden oldu. 

Bu kez çok daha net şekilde fark edilen aşırı zayıflığı, sosyal medyada ürkütücü ve endişe verici yorumlarla karşılandı. Kameralara poz verdiği sırada dudaklarının donmuş gibi hareketsiz durması ve vücudundaki hafif titreme ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

Buyurun, kararı siz verin!

