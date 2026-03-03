Son Haliyle Ağızları Açık Bırakan Demi Moore'un Zayıflığı ve Titremesi Dikkat Çekti
Birkaç gün önce defilede görüntülenen ve son haliyle herkesi şaşkına çeviren 63 yaşındaki Demi Moore, bu sefer Actor Awards gecesinde boy gösterdi.
Törene Moore'un inanılmaz zayıflığı ve poz verdiği sırada titremesi damga vurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hollywood denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Demi Moore, 90’lı yıllara damga vuran kariyeriyle hafızalara kazındı.
1 Mart gecesi düzenlenen Actor Awards gecesinde kırmızı halıda boy gösteren Demi Moore, yine “Ben buradayım” dedi...
Buyurun, kararı siz verin!
