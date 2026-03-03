Bir Devrin Manifestosu: "Dünya Yalan Söylüyor" Albümünü İnceliyoruz!
Türk rock tarihinin köşe taşlarından biri olan, Mor ve Ötesi’ni 'ana akım'ın zirvesine taşıyan ve üzerinden 20 yıl geçse de hala her notasında aynı isyanı hissettiğimiz o efsane albüme gidiyoruz: Dünya Yalan Söylüyor.
Hazırsanız, sesi biraz açalım ve 2004 yılına, o meşhur mavi albüm kapağının içine dalalım! İşte her dinlediğimizde bizi ilk günkü gibi çarpan o başyapıtın anatomisi:
Bir neslin marşı oldu.
Rock müziği zirveye taşıdı.
Efsane bir prodüksiyon.
Sözlerdeki derinlik başkaydı.
Bir Derdim Var ödüllere doymadı.
Sevda Çiçeği yeniden doğdu.
Şebnem Ferah ile dev iş birliği...
Gizli bir hazinesi vardı.
Müzikalitesi arşa çıktı.
