Müzik Tarihini Değiştiren, Dünyanın En iyi 11 Gitar Solosu
Müzik tarihi pek çok şeye şahit oldu ama bazı gitar soloları var ki, çıktıkları an milat sayıldılar. Kimisi hızıyla atomu parçaladı, kimisi tek bir notayla ruhumuzu teslim aldı. Hazırsanız, tellerin efendilerine selam durduğumuz o listeye dalıyoruz!
1. Led Zeppelin - Stairway to Heaven
2. Van Halen - Eruption
3. Pink Floyd - Comfortably Numb
4. Jimi Hendrix - All Along the Watchtower
5. Guns N' Roses - November Rain
6. Ozzy Osbourne - Crazy Train
7. Dire Straits - Sultans of Swing
8. Metallica - The Unforgiven
9. Gary Moore - Still Got The Blues
10. Pantera - Cemetery Gates
11. Prince - Purple Rain
