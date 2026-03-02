onedio
Müzik Tarihini Değiştiren, Dünyanın En iyi 11 Gitar Solosu

Ceren Özer
02.03.2026 - 18:01

Müzik tarihi pek çok şeye şahit oldu ama bazı gitar soloları var ki, çıktıkları an milat sayıldılar. Kimisi hızıyla atomu parçaladı, kimisi tek bir notayla ruhumuzu teslim aldı. Hazırsanız, tellerin efendilerine selam durduğumuz o listeye dalıyoruz!

1. Led Zeppelin - Stairway to Heaven

Gitarın kutsal kitabı yazılsa, ilk sayfası bu olurdu! Jimmy Page bu soloda resmen 'Beyler, rock böyle yapılır' diyerek noktayı koymuş. O meşhur çift saplı gitarla gelen o yükseliş... Anlatılmaz, yaşanır!

2. Van Halen - Eruption

Eddie Van Halen, bu soloyla fiziği falan reddetti! Tapping dediğimiz o parmak vurma tekniğini öyle bir kullandı ki, 1978'de bu şarkıyı ilk duyanlar gitarın bozulduğunu sanmıştı. Spoiler: Bozulmadı, tarih yazıldı!

3. Pink Floyd - Comfortably Numb

Duyguların tavan yaptığı, ruhun bedenden ayrıldığı o an! David Gilmour amcamız öyle bir solo atmış ki, sanki gitar ağlıyor ama bir yandan da size sarılıyor. Dinlerken 'Ben neredeyim?' diye sorgulatır.

4. Jimi Hendrix - All Along the Watchtower

Gitarın efendisi konuştu bir kere, herkes sussun! Bob Dylan şarkıyı Hendrix'ten dinledikten sonra 'Bu artık onun şarkısı' demiştir.

5. Guns N' Roses - November Rain

Gelinliği hazırlayın, Slash kilisenin önünde solo atıyor! O rüzgarda uçuşan saçlar, o efsane şapka ve ağlayan Les Paul... Melankolinin en yakışıklı hali!

6. Ozzy Osbourne - Crazy Train

Randy Rhoads: Kısa ömre sığan dev bir miras! Klasik müzik eğitimini metalle birleştirip ortaya bu teknik bombayı koydu.

7. Dire Straits - Sultans of Swing

Pena mı? O da neymiş? Mark Knopfler sadece parmaklarını kullanarak öyle bir akıcılık yakalıyor ki, sanırsınız gitar su gibi akıp gidiyor.

8. Metallica - The Unforgiven

Duygu seli metallenirse ne mi olur? Kirk Hammett bu şarkıda hızı bir kenara bırakıp, insanın içine işleyen o hüzünlü ve akıcı notaları seçmiş. Ağlamıyoruz.

9. Gary Moore - Still Got The Blues

Müzik tarihinin en uzun 'bend'lerinden biri. O notaya bir basıyor, biz burada dertten kederden eriyoruz.

10. Pantera - Cemetery Gates

O 'whammy bar'ı kullanışı, o yırtıcı tonlar... Dimebag, modern metal gitarcılığının kitabını bu soloyla yazdı.

11. Prince - Purple Rain

Onun sadece pop star olduğunu sananlar, bu soloyu dinledikten sonra tövbe ettiler. Yağmurun altında, mor ışıklar içinde bir gitar nasıl ağlatılır, izledik ve gördük.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
