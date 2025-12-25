Sevgili Akrep, bugün kalbinde daha kontrollü ama aynı zamanda yoğun bir enerji hissedeceksin. Duygularını ifade etmek her zaman kolay olmayabilir, özellikle de sevdiklerine karşı. Ancak bugün, belki de uzun zamandır içinde tuttuğun bir itirafı yapma veya gözünü diktiğin birine ilk adımı atma fırsatı bulabilirsin.

Şimdi aşkın hikayesini sen yazacaksın. Bu hikayeyi yazmak içinse gereken cesareti kendinde bulmalı ve tutkularının peşinden gitmelisin. Unutma ki aşk cesaret ister ve belki de bugün o cesaretini toplayıp duygularını ifade etme zamanın gelmiştir. Özellikle de içinde bir yerlerde uzun zamandır sakladığın bir itiraf varsa, o ilk adımı atmalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…