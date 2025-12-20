Sevgili Akrep, bugün sanki biraz daha kontrollü ama bir yandan da duygularının derinliklerine dalmış gibi hissediyorsun. Kendini ifade etmek bugün belki biraz zor olabilir, çünkü hislerin karmaşık ve belki de biraz da belirsiz. Ancak kalbinin derinliklerinde bir netlik hissediyor olmalısın. Belki de bir ilişkinin yönü, zihninde yavaş yavaş değişmeye başlıyor...

Bu durum, biraz karışık ve karmaşık görünebilir. Ancak, Kış Gün Dönümü'nde her şey yerli yerine oturacak. Belki de bu karmaşanın içinde, aşkın en saf ve en gerçek halini bulacaksın. Bu yüzden, kalbinin sesini dinlemekte fayda var. Belki de kalbin sana, aşkın en saf ve en gerçek halini bulman için bir ipucu veriyordur, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…