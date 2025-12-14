Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında bir değişim rüzgarı esiyor. Mars'ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Partnerinle arandaki iletişim daha açık, dürüst ve net bir hale gelecek. Artık laf kalabalığına yer yok, sadece gerçekler var. Belki de bu, uzun süredir üzerinde düşündüğün o önemli kararları masaya yatırma zamanıdır. Romantizm bir yana, gerçeklerle yüzleşme zamanı!

Tabii eğer kalbini hak eden o özel kişiyi henüz bulamadıysan, bugün entelektüel anlamda güçlü ve bilgi birikimi fazla olan kişiler seni daha çok çekecek. Aşık olmak için karşında gerçek bir güç ve yetenek görmek istiyor gibisin. Açıkçası, aradığını bulacaksın da! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…