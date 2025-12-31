Sevgili Akrep, 2026 yılına zihinsel anlamda oldukça güçlü bir giriş yapmaya hazır ol. Zira ayın henüz başında Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, iletişim yeteneklerini, anlaşma yapma becerini ve önemli konuşmalarını destekliyor. Söylediklerinin her zamankinden çok daha fazla ciddiye alındığı bu dönemde, kelimelerinle etkileyici bir iz bırakacaksın!

Tabii bu durumda sen de gücünü katlamak için harekete geçeceksin. Haliyle Ocak ayı boyunca, plan yapma, öğrenme ve yeni bağlantılar kurma konuları ön planda olacak. 2026'nın ilk ayı, bilgiyi güce dönüştüreceğini de sana gösterecek. Artık doğru zamanda doğru adımı atarak iş dünyasında gücüne güç katabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ve Plüton'un Kova burcunda bir araya gelmesi, derin duygusal dönüşümlere işaret ediyor. Aman dikkat, ay boyunca ailevi meseleler ya da geçmişten kalan konuların ilişkilerine yansıması olası. Bu dönemde yüzleşmeler kaçınılmaz olabilir ama aynı zamanda şifalandırıcı bir etkisi de olacaktır. Bu ay aşk, seni dönüştürüyor ve tercih yapmanı istiyor; ailen mi, aşkın mı? Geçmiş mi, yoksa gelecek mi? Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…