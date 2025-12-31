Sevgili Akrep, 2026'nın ilk ayında aşk hayatında neler olup bittiğini merak ediyorsan, işte sana biraz ipucu! Güneş ve Plüton, Kova burcunda bir araya geliyorlar ve bu, aşk hayatında derin duygusal dönüşümler yaşanacağı anlamına geliyor. Bu dönemde, kalbinin derinliklerinde saklanan duyguların yüzeye çıkması ve belki de bazı önemli kararlar alman gerekebilir.

Tam da bu noktada ay boyunca, ailevi meselelerin veya geçmişten kalan konuların aşk hayatına etki etmesi de son derece olası. Bu konuların ilişkilerine nasıl yansıdığını görmek için biraz dikkatli olman gerekebilir. Belki de geçmişteki bazı konuların üzerine gitmek ve onları çözümlemek gerekebilir. Bu dönemde yüzleşmeler kaçınılmaz olabilir ama unutma ki, her yüzleşme aynı zamanda bir şifa sürecidir. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…