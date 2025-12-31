Sevgili Akrep, 2026'ya zihinsel olarak hazır ve güçlü bir şekilde adım atmaya ne dersin? Ayın ilk günlerinde, iletişim gezegeni Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, senin konuşma ve anlaşma yapma yeteneklerini öyle bir güçlendirecek ki her zamankinden daha fazla dikkat çekeceksin. Konuşmaların ve sözlerin, etrafındakiler tarafından ciddiye alınacak ve kelimelerinle etkileyici bir iz bırakman kaçınılmaz olacak.

Bu durum karşısında elbette sen de harekete geçmeye hazır olacaksın. Ocak ayı boyunca, planlarını yapma, yeni şeyler öğrenme ve yeni bağlantılar kurma konuları senin için önemli olacak. Dahası 2026'nın ilk ayı, bilginin ne kadar güçlü bir silah olduğunu sana bir kez daha hatırlatacak. Artık bu noktada da unutma ki doğru zamanda, doğru hamleyi yaparak iş dünyasında var olan gücüne daha da güç katabilirsin. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…