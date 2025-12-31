Sevgili Akrep, bu ay kırmızı gezegen Mars'ın, su grubu burçlarından Kova'ya geçişiyle birlikte, iç dünyanda bir hareketlilik hissediyor olabilirsin. Bu geçiş, içsel gerilimlerini dönüştürme ve pozitif enerjiye çevirme gücü sunuyor.

Ocak ayının tamamında, stresini boşaltabileceğin her anı değerlendirmen, bedeninin rahatlamasına yardımcı oluyor. Belki bir yoga seansı, belki bir kitap okuma saati ya da belki de bir doğa yürüyüşü... Hangi aktivite olursa olsun, stresini boşaltmanın bedenini nasıl rahatlattığını hissedebilirsin.

Bu arada yılın başında kontrolü bırakmak, ilk bakışta zor gibi görünebilir. Ancak bu durum da aslında seni sağlık açısından daha güçlü kılacak bir adım olabilir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…