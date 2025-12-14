onedio
15 Aralık Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Aralık Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Aralık Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Mars'ın Oğlak burcuna geçişini konuşacağız. Bu geçiş, senin için oldukça karmaşık ve yoğun bir dönemi işaret ediyor. Bu durum ise sürekli bir gerginlik hissi yaratabilir. Belki de çene ve yüz kaslarında spazmlar hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada belki de işe biraz ara vermelisin. Henüz hafta yeni başlıyor, değil mi? Yani işler yetişecektir, biraz gevşe ve yoğunluğa rağmen bir çay molası ile kendine huzur ver. Karmaşanın içinde yerinden kalkmayı, esneme hareketlerine ve su içmeye vakit ayırmayı da ihmal etme. Unutma hiçbir şey senden önemli değil! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

