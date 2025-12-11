onedio
12 Aralık Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
12 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Aralık Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Aralık Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür, bugün maceracı Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, finans ve değerler evine odaklanmanı gerektiriyor. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz: Maddi konulardaki kaygılarının, bedeninde kasılmalar yaratmasına izin verme.

Biliyoruz, yoğun düşünce süreçleri bazen bedenimizde gerginliklere neden olabiliyor. İşte tam da bu noktada, özellikle üreme organları ve pelvis bölgesini destekleyen hafif egzersizlere zaman ayırmanı öneriyoruz. Ayırca, kendine küçük mola anları hediye et ve bedenini rahatlat. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

