6 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
6 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Aralık Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Aralık Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Jüpiter arasında harika bir üçgen oluştu. Bu, zihinsel baskının azalmasına yardımcı oluyor. Biliyorsun, zihin ve beden birbiriyle sıkı sıkıya bağlı. Bu yüzden bu rahatlama, mide ve diyafram bölgesinde hissettiğin gerginliği de azaltıyor.

Hissettiğin o kas gerginliği yavaş yavaş çözülüyor ve kasların daha esnek hale geliyor. Enerjinin daha stabil olduğunu fark edeceksin. Bu da seni daha güçlü ve dirençli kılıyor. Duygusal yükün azalmasıyla birlikte, fiziksel dayanıklılığın da belirgin bir şekilde artıyor. Yani, hem zihnen hem de bedenen daha güçlü hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

