Sevgili Akrep, bugün senin günün! Merkür ve Jüpiter'in üçgeni, finansal konuların üzerindeki sis perdesini kaldırıyor. Belki de bir ödeme bekliyorsun, belki bir sözleşme üzerinde çalışıyorsun ya da bir teklif üzerinde düşünüyorsun. Belki de bir değerlendirmenin sonucunu bekliyorsun. Hangisi olursa olsun, bugün tüm bu konular senin lehine sonuçlanabilir. İş yerinde, özellikle rakamlarla ilgili konularda gösterdiğin uzmanlık, bugün herkes tarafından fark ediliyor.

Tam da bu noktada yeteneklerini göstermek konusundaki güçlü ısrarın ve dik duruşunla kazanan tarafta yer alabilirsin. İş hayatında adından söz ettirmek istiyorsan, her bir veriyi, rakamı ve içgüdüyü dikkatle değerlendirebilirsin. Çünkü bu sayede başarına başarı katacak, bolca kazanacaksın bugün!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, duyguların daha yoğun bir şekilde akıyor... Sıkı dur, Merkür ile Jüpiter'in gölgesindeyken, yeni biriyle tanışma ihtimalin bir hayli yüksek. Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, o zaman bugün; partnerinle paylaştığın bir sır, ilişkini daha da güçlendirebilir. Ama sanıyoruz ki bugün esas soru, 'Ona gerçekleri söyleyecek cesaretin var mı?' olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…