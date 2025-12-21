onedio
22 Aralık - 28 Aralık Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 22 Aralık - 28 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Aralık - 28 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta çok fazla insanla iletişim ve bağ kurman gerekebilir. Zira Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi, iş hayatında daha etkileyici bir dil kullanmanı ve ilişkilerini besleyerek iş dünyasında etkini artırmanı sağlayabilir. Böylece iş toplantıları, sunumlar ve anlaşmalar için adeta bir altın döneme adım atabilirsin. İstediğini elde etmek için topluluk önünde kendinden emin bir şekilde konuşmalısın! 

Öte yandan Venüs ile Neptün karesinin gökyüzünde oluşturduğu gergin enerjiden de etkilenebilirsin bu aralar! Özellikle senin fikirlerinle çatışan zıtlıklardan rahatsız olabilirsin. Ancak her zaman haklı olmak zorunda değilsin, değil mi? Bunu iyi düşün, zira sosyal hayatta artan etkine ve güçlenen bağlarına ters bir adım atmaman gereken bir dönemdesin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise yoğun duyguların hakim olduğu bir hafta seni bekliyor. Partnerinle yapacağın derin ve anlamlı sohbetler, ilişkini daha da güçlendirebilir. Bu dönemde, duygusal bağını pekiştirecek konuşmalar yapmak, birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Öte yandan eğer bekarsan, etkilendiğin bir yabancıyı kolayca kendine aşık edebilirsin. Kısa zamanda sana kapılan bu kişiyle aşk mı istiyorsun, yoksa eğlence mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

