Sevgili Akrep, bu hafta gökyüzünde Merkür ile Chiron arasında oluşan üçgen, senin için oldukça önemli bir etkiye sahip. Bu etki, belki de uzun zamandır seni rahatsız eden ve nedenini bir türlü çözemediğin bir bedensel hassasiyetin sebebini anlamana yardımcı olabilir. Bu hassasiyet, özellikle alt bel ve kalça hattında kendini gösterebilir.

Belki de farkında olmadan bastırdığın stresin, vücudunun bu bölgelerinde biriken enerji ile bir ayna gibi çalıştığını hiç düşündün mü? İşte bu hafta, bu durumu fark etmek ve üzerinde düşünmek için mükemmel bir zaman. Unutma, bir sorunu çözmenin ilk adımı onun farkında olmaktır. Şifalanma sürecinin yarısını bu şekilde tamamlamış olacaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…