Akrep Burcu right-white
22 - 28 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

21.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Aralık - 28 Aralık haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 22 Aralık - 28 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta Venüs'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, sosyal ağını genişletme ve yeni insanlarla tanışma fırsatın olabilir. İş hayatındaki iletişimlerini daha etkili bir seviyeye taşıyabilecek bu süreçte; iş toplantıları, sunumlar ve anlaşmalar konusunda kendini daha güçlü ve etkileyici hissedebilirsin. Kendine olan güvenini kullanarak topluluk önünde konuşurken istediğini elde etmen ise artık çok daha kolay olabilir! 

Ancak her madalyonun bir de öteki yüzü vardır, değil mi? Haftanın ilerleyen günlerinde meydana gelen Venüs ile Neptün arasındaki kare açı, gökyüzünde biraz gergin bir enerji oluşturabilir. Bu durum, özellikle fikirlerinle çatışan durumlar ve kişiler karşısında seni biraz rahatsız edebilir. Ancak unutma ki her zaman haklı olmak zorunda değilsin. Bazen, farklı bakış açılarına açık olmak, daha geniş bir perspektif kazanmanı sağlar. Sosyal hayatında etkini artıran ve bağlarını güçlendiren bu dönemde başarı istiyorsan, hem dikkatli hem dengeli olmalısın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

