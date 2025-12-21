Sevgili Akrep, bu hafta duygudan duyguya atlamaya hazır ol! Adeta bir romantik film sahnesini andıracak duygusal yoğunluğun tavan yaptığı bir hafta seni bekliyor. Partnerinle geçireceğin zaman, ilişkinin derinliklerine inmenize ve birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Birlikte yapacağınız anlamlı ve samimi sohbetler, ilişkinizi daha da güçlendirecek. Bu dönemde, duygusal bağınızı pekiştirecek konuşmalar yapmak, birbirinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak. İlişkinizdeki anlayış ve empati seviyesi de bu hafta tavan yapabilir.

Ancak eğer bekarsan, bu hafta etkilendiğin bir yabancıyı kendine aşık edebilirsin. Bu kişi, senin gizemli ve çekici enerjine hızla kapılabilir. Ancak burada önemli olan nokta, ne istediğini bilmektir. Bu kişiyle aşk mı istiyorsun, yoksa sadece biraz eğlence mi? Bu hafta, bu sorunun yanıtını bulman gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…