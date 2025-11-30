Sevgili Akrep, bugün enerjini ve kuvvetli sezgilerini iş hayatına yönlendirme zamanı. Venüs ve Neptün'ün oluşturduğu üçgen, yaratıcılığını ve yenilikçi fikirlerini ön plana çıkaracak. Bu durum, derin ve stratejik düşünme yeteneğinle birleşince, iş ortamında gözlerin üzerinde olacak. İş birliklerindeki kişilerin desteğini hissedecek ve bu senin motivasyonunu artıracak.

Maddi konulara gelecek olursak, bugün bir süre önce yaptığın yatırımlar yeniden karşına çıkabilir. Unuttuğun yatırımlar ya da bir köşede biriken para sayesinde beklenmedik gelirler de finansal fırsatlar da kapını çalabilir. Bu durumda risk alırken hayal gücüne güvenmen gerekiyor. Bu arada sana bir ipucu da verelim, bazen en büyük başarılar en büyük risklerden doğar.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise ne istediğini bilmediğin bir gün olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle iniş çıkışlı yakınlaşmalar yaşayabilirsin. Bir an onu arzuladığını hissedip bir an uzaklaşabilir, bir an kendini yalnızlaştırabilirsin. Belki de bu süreçte ilişkine zarar vermemek adına bir adım geri çekilmek ve sessizleşmek isteyebilirsin. Tabii bu durumda bekarsan, aklın herkeste olabilir! Aman dikkat, anlık enerjiler ve dürtülerle kapıldığın heyecan seni yorabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…