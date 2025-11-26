Sevgili Akrep, bugün senin için iş dünyasında strateji ve kararlılıkla dolu bir gün olacak. Venüs ve Satürn'ün mükemmel üçgeni, senin için gizli kalmış fırsatları keşfetme ve uzun vadeli hedeflerini sağlam bir zemin üzerine oturtma fırsatı sunuyor. İş arkadaşlarınla uyum içinde çalışmak, başarıyı katlayacak bir etken olacak.

Yeni projelerde detaylı analizler yapmak ve riskleri ölçmek, seni diğerlerinden bir adım öne çıkaracak. Karar süreçlerinde gösterdiğin titizlik ve dikkat ise uzun vadede kazanç olarak geri dönecek. Finansal planlarına özen göstermen, maddi güvenceni sağlamlaştıracak.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise tutkulu ve derin bağlar seni bekliyor. Bekarsan, bugün karşılaşacağın kişiyle yoğun ve etkileyici bir bağlantı kurma ihtimalin yüksek. Bu karşındaki ile ilgili bile değil üstelik, zira sen aşkı arzuluyorsun! Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün sadakat ve güven duyguları ön plana çıkacak. İlişkindeki bu güçlü duygular, sevgi bağını daha da pekiştirecek. Lakin dikkatli ol, anlık arzularla bağlandığın bu ilişki aslında sahiden istediğin şey olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…