Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında tutkunun ve derin duygusal bağların seni sarıp sarmalayacağı bir gün olacak. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün karşına çıkacak olan kişiyle sıra dışı, yoğun ve etkileyici bir bağlantı kurma ihtimalin oldukça yüksek. Bununla birlikte, bu durum tamamen karşındaki kişiyle ilgili olmayabilir. Aslında, senin içinde gizli kalan aşkı arzulama ve onu bulma isteğin bu durumu tetikliyor olabilir.

Ama halihazırda bir ilişkin varsa, bugün içinde bulunduğun ilişkide sadakat ve güven duygularının ön plana çıkacağı bir gün olacak. İlişkini bir adım daha ileriye taşıyacak olan bu güçlü duygular, sevgi bağını daha da kuvvetlendirecek. Ancak bir yandan da dikkatli olman gerekiyor. Anlık arzuların ve duygusal dalgaların seni sürüklemesine izin verme. Çünkü bu yoğun duygusal bağ, aslında gerçekten istediğin şey olmayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…