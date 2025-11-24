Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında adeta bir dönüm noktası yaşayacaksın. Gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Venüs kavuşumu, aşk hayatını derinden etkileyecek bir enerjiye sahip. Belki de uzun zamandır duymadığın, kalbinin en derinlerinde saklı kalmış duyguları yeniden canlandıracak birinin sözleriyle karşılaşacaksın.

Bir bakış, bir tebessüm veya bir kelime... Kimi zaman gözler arasında oluşan yoğun bir çekim, adeta bir manyetik alan oluşturur. İşte bugün, tam da böyle bir gün olacak. Gözler arasında oluşan bu manyetik çekim, kalbindeki aşk kıvılcımını yeniden alevlendirecek. Tabii bu kıvılcım, sadece bugünle sınırlı kalmayacak... Bugün başlayan bu aşk ateşi, uzun süreli bir aşkın habercisi olabilir. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşacağın, belki de aşkın en saf, en güzel haliyle tanışacağın bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…