Sevgili Akrep, bugün burcunda gerçekleşen Yeni Ay, kalbini yeniden canlandırıyor ve adeta bir yeniden doğuş enerjisiyle doluyor. Bu enerji, duygularını tazeleyecek, tutkularını artıracak ve ilişkilerde kontrolü ele alma arzunu körükleyecek.

Belki de bu enerji, hiç tanımadığın bir yabancı ile yeni bir aşk hikayesinin başlangıcını tetikleyecek. Belki de mevcut partnerinle heyecan dolu bir yeniden tanışma sürecine gireceksin. Bu süreçte, birlikte yeni şeyler denemek, belki de daha önce hiç denemediğin aktiviteleri keşfetmek aklından geçebilir.

Ancak, tüm bu yenilikler ve heyecanlar arasında, seni ihanete sürükleyebilecek gizemli heyecanlardan uzak durmanı da önermeliyiz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…