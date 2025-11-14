Sevgili Akrep, bugün aşk hayatını etkileyen gökyüzünde Ay ve Neptün'ün enerjisi hakim. Bu durum, duygusal anlamda biraz dalgalanmalara, iniş çıkışlara neden olabilir. Tam da bu noktada partnerinle arandaki ilişkinde, bu dönemi en az zararla atlatmanı sağlayacak olan şey açık ve sabırlı bir iletişim kurmak olacak.

Sıkı durun bekar Akrep burçları, size de bir haberimiz var! Bugün, belki de uzun zamandır gözünü üzerinden alamadığınız o özel kişi sonunda size adım atabilir. Sürpriz bir yakınlaşma kapınızı çalabilir. Bu aşkın heyecanı ve tutkusu, adeta sizi sarıp sarmalayacak. Bu duyguların tadını çıkarın ve kendinizi aşka bırakın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…