15 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
15 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Kasım Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Ay ile Uranüs üçgeni, enerjini tavan yaptırarak sana gün boyunca dinç ve canlı hissettirecek. Ancak bu enerji, sinir sisteminin de hızlı tepkiler vermesine sebep olabilir. Bu durumda ne yapmalı, diye merak ediyorsan, işte sana birkaç öneri: Derin nefes almayı ihmal etme ve bedenini gevşetmeye çalış. Böylece hem enerjini dengeleyebilir, hem de sinir sisteminin hızlı tepkilerini kontrol altına alabilirsin.

Öte yandan bugün alerjik reaksiyonlara karşı da biraz daha hassas hale getirebilirsin. Bu yüzden, alerji yapabilecek kokulu ürünlerden uzak durmanı öneriyoruz. Parfümler, kokulu sabunlar veya deterjanlar gibi ürünler bugün senin için biraz rahatsız edici olabilir. Günün sonunda ise enerjini arındırmanın en iyi yolu suyla temas etmek olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

