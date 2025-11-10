onedio
11 Kasım Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
11 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Kasım Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Jüpiter'in geri hareket etkisi altında olduğumuzu bilmelisin. Zira bu durum, enerji seviyelerinde bazı dalgalanmalara neden olabilir. Duygusal yüklerinin ağırlığı bedenine baskı yapabilir ve bu, genellikle sırtında veya bel bölgende gerginlik olarak hissedilebilir.

Fakat endişelenme, çünkü bugün için sana harika bir çözüm önerimiz var. Hafif egzersizler, derin nefes alıp verme teknikleri ve belki de biraz müzik terapisi... Bu yöntemler, bugün seni mucizevi bir şekilde rahatlatabilir. Tabii biraz yoga yapmayı da düşünebilirsin ya da bir meditasyon seansı ayarlayabilirsin. Ama en azından en sevdiğin şarkıları açıp dans ederek hayatına canlılık katabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

