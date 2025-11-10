Sevgili Akrep, bugün büyülü bir yolculuğa çıkıyoruz! Zira, gökyüzündeki Jüpiter de Yengeç burcunda geriye doğru bir yolculuğa çıkıyor. Bu hareket ise hayatının belirli alanlarında bir geri dönüş yapmanı gerektirebilir. Belki de bir zamanlar başladığın ama tamamlamadığın bir eğitim programı, ertelemek zorunda kaldığın bir yurt dışı seyahati ya da bir dijital proje yeniden odak noktan olabilir.

Tam da bu noktada kariyer hayatında ise yeni bir sayfa açmak için geçmiş deneyimlerini akıllıca kullanman gerekiyor. Belki de eskiden kaçındığın bir sorumluluk şimdi senin için bir fırsat olabilir. Bu kez gönüllü olarak üstlendiğin bu sorumluluk, profesyonel hayatta saygınlık kazanmanı sağlayabilir. Aynı zamanda alacağın eğitimler ve yapacağın yurt dışı seyahatleri de önünü beklediğinden çok daha fazla açacaktır.

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalı, seni ruhsal bağlara yönlendiriyor. 'Karmanın çözülmesi' enerjisi ile birlikte, belki de geçmişte hayatında derin izler bırakan bir kişiyle arandaki düğümler çözülebilir. Açıkçası bu enerji resmen kısmetini açıyor ve seni geçmişten arındırıyor. Artık önüne bakmalı, gelecek için ne istediğini bilerek hareket etmeli ve mutluluğu yeni aşklarda kucaklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…