11 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareket ediyor. Bu da seni kariyer alanında köklerine dönmeye, başlangıç noktana ve 'neden başladığın' konusuna yeniden odaklanmaya teşvik ediyor. İş hayatında daha önce yaptığın hataların düzeltilmesi, unutulmuş bir projenin yeniden gündeme gelmesi ya da eski bir iş bağlantısının yeniden hayatına girmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bugün, ne kadar eski veya kullanılmış görünürse görünsün, karşına çıkan her fırsatın altında bir altın madeni olabilir. 

Maddi konulara gelince, 'sabır, güven ve istikrar' üçlüsünü kılavuzun olarak almalısın. Jüpiter'in geri hareketi, hızlı ve geçici kazançlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarılar vadediyor. Kariyerinde elde edeceğin başarılar ya da miras yoluyla eline ulaşacak paranın büyüklüğü ise geleceğini garanti altına almana yetebilir, bizden söylemesi! 

Sırada aşk var! Aşk hayatında ise 11/11 portalının büyülü enerjisi, kalbini taze bir frekansa taşıyor. Bir süredir kapalı olan bir iletişim kanalı yeniden açılabilir. Eski bir sevgiliyle beklenmedik bir karşılaşma seni duygusal bir yolculuğa çıkarabilir... Ancak bu sefer aynı hikayeyi yeniden yazma, farklı bir sonuç yazıyorsan yaz! Aksi takdirde mi? Geçmiş hiç senlik değil, önüne bak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

