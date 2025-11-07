Sevgili Koç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi duruyor. Zira, Ay ile Jüpiter kavuşumu, iletişim ve anlaşmalar konusunda sana son derece net ve parlak bir zihin hediye ediyor. Belki de şimdi yeni bir proje üzerine düşünebilir veya sosyal medya üzerinde bir girişim başlatmayı planlayabilirsin. Tam da bu noktada söylediklerin, yazdıkların ve imzaladıkların bugün hayatının yönünü belirleyebilir, hatta değiştirebilir bile.

Öte yandan bu dönemde eğitim veya yurt dışı bağlantılı işlerde de kısmetin açılacak gibi görünüyor. Belki de bir akademik dava üzerinde çalışıyorsun, belki de bir vize süreci içerisindesin veya bir eğitim için yurt dışında yaşamayı planlıyorsun. İşte bu konulara dair ani ve beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsin. Hatta bir dostunun yardımı sayesinde akademik kariyerinde ciddi bir ilerleme, hatta sıçrama bile yaşayabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, konuşarak bağ kurduğun bir kişi kalbinde derin bir yankı uyandırabilirsin. Belki aynı fikirde olmadığınız bir konuda yaşayacağınız tatlı bir çatışma, ilişkinizdeki çekimi daha da güçlendirecek. Karşılıklı özür, birbirinizi yeniden tanımanızı sağlayacak. Dahası aranızdaki derin yaralar aşkın gücü ile şifa bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…