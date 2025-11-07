Sevgili Koç, gökyüzü sana oldukça ilham verici bir enerji gönderiyor. Ay ile Jüpiter'in kavuşumu, bugün senin için bir dönüm noktası olabilir. Bu güçlü enerji, zihnini berraklaştırıyor ve iletişim yeteneklerini zirveye çıkarıyor. Belki uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir proje için kolları sıvama zamanı gelmiştir ya da sosyal medya üzerinde yeni bir girişim başlatmayı düşünüyorsundur. Bugün, söylediklerin, yazdıkların ve imzaladıkların hayatının rotasını belirleyebilir, hatta tamamen değiştirebilir bile.

Bununla birlikte, bu dönemde eğitim veya yurt dışı ile ilgili konularda da şansın yaver gidecek gibi görünüyor. Belki bir akademik araştırma üzerinde çalışıyorsundur, belki bir vize sürecinin ortasındasındır veya belki de yurt dışında eğitim almayı düşünüyorsundur. İşte bu konularla ilgili olarak beklenmedik fırsatlarla karşılaşabilirsin. Hatta belki de bir dostunun yardımı sayesinde akademik kariyerinde önemli bir ilerleme kaydedebilir, belki de hayal bile edemeyeceğin bir sıçrama yaşayabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…