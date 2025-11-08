Sevgili Koç, bugün gökyüzünün en hızlı gezegeni Merkür, geri hareketine başlıyor ve senin için iş iletişimi konusunda bir dizi sınavı beraberinde getiriyor. İş yerinde, belki de daha önce önemsiz gibi görünen detaylar, şimdi ön plana çıkıyor ve büyük bir etki yaratıyor. E-postalarını yanlış kişilere gönderme, iletişimde aksaklık, dijitalde veri kaybı gibi durumlara karşı dosyalarını düzenli olarak yedeklemeyi unutmamalısın.

Bir yandan, belki de bir süre önce sona erdiğini düşündüğün bir iş teklifi ya da başvuru, beklenmedik bir şekilde tekrar karşına çıkabilir. Ancak bu sefer durumlar farklı; belki de daha güçlü bir konumdasın ve masaya daha emin oturuyorsun. Bu fırsatı değerlendirmek için iletişim sorunlarına dikkat etmen ise şart!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, eski bir sevgili belki de beklenmedik bir şekilde karşına çıkabilir ve 'Ben hâlâ buradayım' mesajı verebilir. Ancak bu dönüş, seni karmaşık duygularla baş başa bırakabilir. Heyecan verici ama aynı zamanda riskli bir dönemdesin; duygusal dürtülerle değil, sezgisel bilgelikle hareket etmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…