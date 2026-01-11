onedio
1492 yılında Amerika keşfedildikten kaç yıl sonra Kızılderililere ABD vatandaşlığı tanınmıştır?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
11.01.2026 - 22:43

Beyaz'la Joker programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 11 Ocak Pazar akşamı yarışan bir yarışmacı bu kez 3 milyon TL değerindeki soruyu açtırdı. Yarışmacıya '1492 yılında Amerika keşfedildikten kaç yıl sonra Kızılderililere ABD vatandaşlığı tanınmıştır?'sorusu yöneltildi.

Peki bu sorunun cevabı nedir?

A: 332

B: 432

C: 532

D: 632

Doğru Cevap: B, 432

Amerika’nın 1492’de keşfedilmesinden sonra Kızılderililere (Yerel Amerikalılara) ABD vatandaşlığı 1924 yılında tanınmıştır.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
