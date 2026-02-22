Ankara'da Sürücü Eğitmeninin Akıllara Durgunluk Veren Hareketi Emniyeti Harekete Geçirdi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte yaşanan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu. Bir sürücü, otomobilinin kaputuna tutunan kişiyi yaklaşık 20 kilometre boyunca götürdü. Çevredeki diğer sürücülerin uyarılarına rağmen araç durmadı ve olay uzun süre devam etti.