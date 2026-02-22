Ankara'da Sürücü Eğitmeninin Akıllara Durgunluk Veren Hareketi Emniyeti Harekete Geçirdi
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte yaşanan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu. Bir sürücü, otomobilinin kaputuna tutunan kişiyi yaklaşık 20 kilometre boyunca götürdü. Çevredeki diğer sürücülerin uyarılarına rağmen araç durmadı ve olay uzun süre devam etti.
Tartışma kavgaya döndü.
20 kilometrelik akıllara durgunluk veren olay polis ekiplerinin durdurmasıyla sona erdi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
akıl sağlığı yerinde olmayanın ehliyeti iptal edilmeli, cinayete tesessebus dilerim ciddi ceza ve hapis yatar.
Ne inat.herifmiş inmemiş.kaputtan,Al plakasını çağr ambulansını polisi tamam.20 km kaputta gitmek nedir la