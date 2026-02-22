onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da Sürücü Eğitmeninin Akıllara Durgunluk Veren Hareketi Emniyeti Harekete Geçirdi

Ankara'da Sürücü Eğitmeninin Akıllara Durgunluk Veren Hareketi Emniyeti Harekete Geçirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 00:48

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde trafikte yaşanan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu. Bir sürücü, otomobilinin kaputuna tutunan kişiyi yaklaşık 20 kilometre boyunca götürdü. Çevredeki diğer sürücülerin uyarılarına rağmen araç durmadı ve olay uzun süre devam etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tartışma kavgaya döndü.

Tartışma kavgaya döndü.

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yeni Bağlıca Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, Bağlıca Bulvarı üzerinde sürücü kursu eğitmeni ve emekli polis olduğu belirtilen 57 yaşındaki C.Ö. ile 06 EZR 658 plakalı aracın sürücüsü İ.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü atışma fiziksel müdahaleye dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Olayın ardından C.Ö., 06 ED 7534 plakalı sürücü kursu aracına binerek bölgeden ayrılmak istedi.

20 kilometrelik akıllara durgunluk veren olay polis ekiplerinin durdurmasıyla sona erdi.

20 kilometrelik akıllara durgunluk veren olay polis ekiplerinin durdurmasıyla sona erdi.

Bu sırada İ.Ç., hareket halindeki otomobilin kaputuna tutundu. C.Ö. ise yaklaşık 20 kilometre boyunca kaputta asılı kalan kişiyle birlikte aracı kullanmayı sürdürdü. Trafikteki diğer sürücülerin önünü keserek durdurma çabalarına ve uyarılarına rağmen araç yoluna devam etti.

C.Ö., İstanbul Yolu üzerindeki polis kontrol noktasında ekiplerce durduruldu. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
nazifegurergil1957

akıl sağlığı yerinde olmayanın ehliyeti iptal edilmeli, cinayete tesessebus dilerim ciddi ceza ve hapis yatar.

Theo

Ne inat.herifmiş inmemiş.kaputtan,Al plakasını çağr ambulansını polisi tamam.20 km kaputta gitmek nedir la