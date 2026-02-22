İslam Memiş Altınla Vedalaşacağı Rakamı Açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatının 6 bin dolara yükselmesi hâlinde değerli metalle vedalaşacağını ve gerçek varlık alımına yönelineceğini söyledi. Memiş ayrıca düşüşte de 4 bin dolar seviyesinin önemli olduğunu belirtti. Altının son fiyatı geçtiğimiz günlerde 5 bin 300 dolara kadar yükselmiş ancak sonrasında düşüş yaşamıştı. Altının ons fiyatı bugün 5 bin 92 dolar olarak değerlendi.
Türkiye’de yatırımcıların görüşlerini yakından takip ettiği İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş’e göre bu yıl yatırım şampiyonu ne olur?
İslam Memiş altınla vedalaşacağı rakamı açıkladı.
