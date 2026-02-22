onedio
İslam Memiş Altınla Vedalaşacağı Rakamı Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 13:18

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatının 6 bin dolara yükselmesi hâlinde değerli metalle vedalaşacağını ve gerçek varlık alımına yönelineceğini söyledi. Memiş ayrıca düşüşte de 4 bin dolar seviyesinin önemli olduğunu belirtti. Altının son fiyatı geçtiğimiz günlerde 5 bin 300 dolara kadar yükselmiş ancak sonrasında düşüş yaşamıştı. Altının ons fiyatı bugün 5 bin 92 dolar olarak değerlendi.

Türkiye’de yatırımcıların görüşlerini yakından takip ettiği İslam Memiş, altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ABD ile İran arasında yapılan barış görüşmelerinden bir anlaşma çıkmadığına dikkat çeken İslam Memiş, “Taraflar yapmış oldukları açıklamayla birlikte piyasalarda sanki bir anlaşma oldu, her şey toz limanmış gibi bir fiyatlama, aşağı yöne bir kırılma gördük altın ve gümüş fiyatlarında. Ortada bir anlaşma yok. Çok güzel kazanıyorlar. Onlar kazanıyor ve güzel kumar oynuyorlar.” dedi.

İslam Memiş’e göre bu yıl yatırım şampiyonu ne olur?

İslam Memiş, altın için stratejisinde ısrarlı olacağını söyledi ancak bu yıl için yatırım şampiyonu olarak borsa ve Bitcoin’i gösterdi. Memiş’e göre geçtiğimiz yıl altın ile gümüşün ele geçirdiği şampiyonluğu bu yıl borsa ve Bitcoin alacak.

İslam Memiş altınla vedalaşacağı rakamı açıkladı.

İslam Memiş, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yatırım piyasaları için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin dolar hedefi sürüyor. Yılın ilk yarısında 6 bin dolar seviyesini görürsem altın ile vedalaşırım. Ne zaman ki 6 bin dolar seviyesi gelir, orada ben altınla vedalaşır, gerçek varlıklar satın alırım. Ondan sonra düşüş yönlü 4 bin dolar seviyesine odaklanırım.” ifadelerini kullandı.

*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

