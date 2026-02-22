İslam Memiş altınla vedalaşacağı rakamı açıkladı.

İslam Memiş, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yatırım piyasaları için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin dolar hedefi sürüyor. Yılın ilk yarısında 6 bin dolar seviyesini görürsem altın ile vedalaşırım. Ne zaman ki 6 bin dolar seviyesi gelir, orada ben altınla vedalaşır, gerçek varlıklar satın alırım. Ondan sonra düşüş yönlü 4 bin dolar seviyesine odaklanırım.” ifadelerini kullandı.

