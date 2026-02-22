5 Bin Tondan Fazla Altının Depolandığı Kasalar Görüntülendi

NTV’den Ceren Ekşi’nin aktardığına göre, altın kasalarında 5 bin tondan fazla altın muhafaza altında tutuluyor. Bu altınların sahibi ise İngiltere değil. Merkez Bankası kasalarında 60 ülkenin altını bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük altın depolama merkezi olan tesis, dünyanın da en büyük ikinci tesisi olarak dikkat çekiyor.

Her bir altın külçesi standart 400 troy ons (yaklaşık 12-13 kilogram) ağırlığında ve seri numarası veya barkodla kayıt altına alınıyor. Alım satım işlemlerinin çoğunda külçeler fiziksel olarak yer değiştirmiyor. Yalnızca kayıt üzerindeki sahiplik değişiyor.