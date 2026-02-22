5 Bin Tondan Fazla Altının Depolandığı Kasalar Görüntülendi
İngiltere Merkez Bankası’nın kasalarında 5 bin tondan fazla altın depolandığı ortaya çıktı. Londra’da bulunan kasalarda İngiltere’nin altınlarının yanı sıra 60 ülkenin altınları da muhafaza ediliyor. İngiltere Merkez Bankası’nın altın kasaları, New York’taki FED’in altın kasalarından sonra dünyanın en çok altın bulunan noktası olarak dikkat çekiyor.
Kaynak: NTV
İngiltere Merkez Bankası’nın Londra’da bulunan ve yüzde 40’ı yerin altında olan kasaları görüntülendi.
Londra, yıllardır altın ticaretinin en büyük merkezlerinden biri.
