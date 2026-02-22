onedio
5 Bin Tondan Fazla Altının Depolandığı Kasalar Görüntülendi

5 Bin Tondan Fazla Altının Depolandığı Kasalar Görüntülendi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 09:56

İngiltere Merkez Bankası’nın kasalarında 5 bin tondan fazla altın depolandığı ortaya çıktı. Londra’da bulunan kasalarda İngiltere’nin altınlarının yanı sıra 60 ülkenin altınları da muhafaza ediliyor. İngiltere Merkez Bankası’nın altın kasaları, New York’taki FED’in altın kasalarından sonra dünyanın en çok altın bulunan noktası olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: NTV

İngiltere Merkez Bankası'nın Londra'da bulunan ve yüzde 40'ı yerin altında olan kasaları görüntülendi.

İngiltere Merkez Bankası’nın Londra’da bulunan ve yüzde 40’ı yerin altında olan kasaları görüntülendi.

NTV’den Ceren Ekşi’nin aktardığına göre, altın kasalarında 5 bin tondan fazla altın muhafaza altında tutuluyor. Bu altınların sahibi ise İngiltere değil. Merkez Bankası kasalarında 60 ülkenin altını bulunuyor.

Avrupa’nın en büyük altın depolama merkezi olan tesis, dünyanın da en büyük ikinci tesisi olarak dikkat çekiyor.

Her bir altın külçesi standart 400 troy ons (yaklaşık 12-13 kilogram) ağırlığında ve seri numarası veya barkodla kayıt altına alınıyor. Alım satım işlemlerinin çoğunda külçeler fiziksel olarak yer değiştirmiyor. Yalnızca kayıt üzerindeki sahiplik değişiyor.

Londra, yıllardır altın ticaretinin en büyük merkezlerinden biri.

Londra, yıllardır altın ticaretinin en büyük merkezlerinden biri.

Londra, fiziksel altın ticaretinin küresel merkezi olma konumunu sürdürüyor. Ülkeler, şirketler ve bireyler kıymetli metali fiziki olarak en yoğun biçimde Londra’da alıp satıyor.

İngiltere’nin kasalardaki altın miktarı geçmişte daha yüksekti. 1990’ların sonunda dönemin Maliye Bakanı Gordon Brown, rezervlerin yarısından fazlasını ons başına yaklaşık 275 dolar seviyesinden sattı. Bugün altın fiyatı 5 bin dolara yakın seviyelerde bulunuyor.

Son analizlere göre söz konusu satış, yaklaşık 47 milyar dolarlık varsayımsal kayba yol açtı.

