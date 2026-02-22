Dolandırıcıların En Çok Tercih Ettiği Saat: Tüm Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir

Vatandaşın cebindeki paraya gözünü diken dolandırıcıların, en fazla akşam saatlerinde SMS ile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İnsanların yorgun olması sebebiyle dikkatinin dağınık olabileceğini göz önüne alan dolandırıcılar, akşam saatlerinde SMS ile gönderdikleri sahte indirim ve rezervasyon mesajları ile insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Kaynak: Sözcü