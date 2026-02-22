Dolandırıcıların En Çok Tercih Ettiği Saat: Tüm Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir
Vatandaşın cebindeki paraya gözünü diken dolandırıcıların, en fazla akşam saatlerinde SMS ile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İnsanların yorgun olması sebebiyle dikkatinin dağınık olabileceğini göz önüne alan dolandırıcılar, akşam saatlerinde SMS ile gönderdikleri sahte indirim ve rezervasyon mesajları ile insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de SMS dolandırıcılığında son yıllarda artış yaşanırken, dolandırıcıların en fazla akşam saatlerini tercih ettiği ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın