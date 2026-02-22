onedio
Dolandırıcıların En Çok Tercih Ettiği Saat: Tüm Banka Hesaplarınız Boşaltılabilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 09:11

Vatandaşın cebindeki paraya gözünü diken dolandırıcıların, en fazla akşam saatlerinde SMS ile dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. İnsanların yorgun olması sebebiyle dikkatinin dağınık olabileceğini göz önüne alan dolandırıcılar, akşam saatlerinde SMS ile gönderdikleri sahte indirim ve rezervasyon mesajları ile insanları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Kaynak: Sözcü

Türkiye’de SMS dolandırıcılığında son yıllarda artış yaşanırken, dolandırıcıların en fazla akşam saatlerini tercih ettiği ortaya çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, dolandırıcılar günün yorgunluğunun arttığı akşam saatlerinde vatandaşları dikkatsiz yakalamak için yeni oltalama yöntemleri geliştirdi. Cep telefonlarına gelen sahte indirim ve rezervasyon mesajlarındaki linkler, mobil bankacılık uygulamalarının ele geçirilmesine neden olabiliyor.

Dolandırıcılar cep telefonlarına 'Rezervasyonunuz aktif edilmiştir' veya 'İndirimli menü kazandınız' içerikli mesajlar gönderiyor. Bu mesajların içinde yer alan oltalama (phishing) linklerine tıklandığında, cihaza sızan zararlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların mobil bankacılık uygulamalarına ve kişisel verilerine erişim sağlanıyor.

