Tüm Türkiye’de Yağışlı Sistem Etkili Oluyor: Meteoroloji’den 7 Kent İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.02.2026 - 08:17

Türkiye’de bugün yeni bir yağışlı hava sistemi etkili oluyor. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerine gerilerken, yağışların Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Türkiye’de 22 Şubat Pazar günü birçok kent güne yağmurla uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son yayımladığı hava tahmin raporuna göre Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Yağmur, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

22 Şubat Pazar Hava Durumu 👇

23 Şubat Pazartesi Hava Durumu 👇

24 Şubat Salı Hava Durumu 👇

25 Şubat Çarşamba Hava Durumu 👇

26 Şubat Perşembe Hava Durumu 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
