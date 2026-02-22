Tüm Türkiye’de Yağışlı Sistem Etkili Oluyor: Meteoroloji’den 7 Kent İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Türkiye’de bugün yeni bir yağışlı hava sistemi etkili oluyor. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerine gerilerken, yağışların Bursa, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.