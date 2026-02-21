Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak gibi duruyor. Venüs ve Jüpiter'in üçgeni, içsel huzurun ve maddi bereketinin bir arada parlamasına olanak sağlıyor. Bu, seni hem ruhen hem de maddi anlamda doyuracak bir enerji akışını beraberinde getiriyor.

Kariyerine odaklandığında, belki de fark etmediğin ancak perde arkasında sürüp giden bir konunun olumlu bir şekilde sonuçlanabileceğini göreceksin. Sezgilerinin güçlendiği bu dönemde, doğru zamanlamayı hissetmen ve harekete geçmen oldukça kolaylaşacak. Pazar günü seni bekleyen bir haberle, moralinin tavan yapacağını da söyleyebiliriz. Keyifli ve bol kazançlı sürprizlere de hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle duygusal bir yakınlaşma yaşayabileceğin bir döneme giriyorsun. Dikkatli ol, aşkı fazla idealize edebilir ve kalbinin sınırlarını fazla ihlal ettirebilirsin. Ama bekar bir Balık burcuysan, ruhsal bağ hissedeceği biriyle karşılaşma ihtimali oldukça yüksek. Bu kişiyle kuracağın bağ, seni nikah masasına bile getirebilir haberin olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…