Sevgili Balık, bugün Kova burcun gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu tutulma, sanki bir tiyatro perdesi aralanıyor gibi belki de uzun süredir üzerinde sessizce çalıştığın bir projeyi veya arka planda yürüttüğün bir işi gün yüzüne çıkarabilir. Bu Salı günü, belki de uzun zamandır beklediğin bir haber ile kariyer hayatında seni hayallerine götüren gelişmeler de yaşanabilir.

Ancak burada önemli olan nokta, stratejik düşünme yeteneğini kullanman ve aceleci davranmaman. Zira bu tutulma, hayatında büyük bir sıçrama yapman için gereken enerjiyi toplamanı sağlayacak bir süreci başlatıyor. Bu süreçte sabırlı olmalı, belki de bir satranç oyuncusu gibi her hamleni özenle planlamalısın. Tabii bir de zirveyi hedeflemelisin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, geçmişten kalan bir aşkın, belki de tamamlanmamış bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu, belki de kadersel bir tamamlanma anıdır... Geçmişi geleceğe dönüştürmenin zamanı gelmiş olabilir! Kapanmayan defterleri kapatmak, aşkı yeniden canlandırmak için bu şansı sakın kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…