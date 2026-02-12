Sevgili Balık, bugün kozmik enerjilerin hareketliliği ile Satürn'ün Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, hem maddi hem de manevi değerlerini yeniden tanımlamanı gerektiriyor. Her ne kadar bu durum biraz karmaşık görünse de, aslında bu, senin için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

Kariyer hayatında, emeğinin karşılığını almanın önemi daha da belirginleşiyor. Artık, hak ettiğin değeri talep etmekten çekinmiyorsun. Tam da bu noktada iş hayatında, sağlam adımlar atmanın ve net hedefler belirlemenin sana uzun vadeli başarılar sağlayacağına da odaklanmalısın. Üstelik sadece güçlü kariyer hedeflerini değil, finansal hedeflerini de yüksek tutmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, güven ve sadakat temaları bugünlerde daha da güçlü. Küçük ama anlamlı jestler, kalbini ısıtmaya yetebilir... Belki bir çiçek, belki bir not gibi küçük ama içten jestler, aşk hayatını daha da renklendirebilir. Kalbin sevgi ile dolacak, aşk seni saracak ve sıkı dur; kendini hiç beklemediğin kadar teslim edeceksin ona! Üstelik bir yabancı ya da flörtünle kuracağın bu bağ, kalıcı bir birlikteliğin ta kendisi de olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…