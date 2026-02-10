Sevgili Balık, bugün iş hayatında içgüdülerin gücünden besleneceksin! Zira Güneş ve Chiron'un mükemmel uyumu, duygusal zekanın kariyerindeki yerini ve önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor. İç sesini dinleyerek aldığın kararlar, bu dönemde seni belki de daha doğru ve aydınlık bir yola yönlendirebilir. Özellikle finansal meselelere ilişkin kararlar alırken, gönlünden geçenin doğru ve tabii ki kârlı olma ihtimali bir hayli artıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise kendini fedakarlığın sınırları içinde bulabilirken, aynı zamanda kendini koruma ihtiyacını da hissediyorsun. Herkesi kurtarma arzun, daha bilinçli ve gerçekçi bir duruşa evriliyor bugün. Güneş'in ışıkları Chiron'un şifa dolu alanına dokunurken, kariyer hayatında ve mali hesaplarda önceliğin sadece kendin oluyor. İşte bu da hayattan daha fazlasını alacağın anlamına geliyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise entrikalar, ihanet ve skandallar gündeme geliyor... Aman dikkat Güneş ve Chiron, kalbini aydınlatıyor. Ve eğer orada bir sır varsa, her şey su yüzüne çıkıyor. Partnerine söylemen gereken ne varsa, şimdi konuşma zamanı. Sakın gecikme, senden değil de başkasından duyacağı gerçekler aşkınızı da yuvanızı da telafisi olmayacak şekilde dağıtabilir. Artık sır yok! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…