11 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 11 Şubat Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 11 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün seninle biraz beden sınırlarından bahsetmek istiyoruz. Her zaman her şeye açık olman, belki de farkında olmadan, fiziksel olarak biraz dağılmana sebep olmuş olabilir. Biliyoruz, senin doğan gereği geniş perspektifli ve herkese açık bir ruhun var. Ancak bu durum, bazen bedeninin sınırlarını zorlayabilir.

Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, bize bir şeyleri hatırlatıyor: Korunmak, sert olmak demek değil, bilinçli olmak demektir. Yani, bugün belki de biraz geri çekilmen gerekiyor. Ama unutma ki bu bir kaçış değil. Bu, sadece bir toparlanma süreci. Kendine biraz zaman ayır, bedeninin ve ruhunun ihtiyaçlarını dinle. Kendini yeniden toparla ve enerjini yeniden topla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

