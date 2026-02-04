onedio
5 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

04.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Şubat Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hassasiyetin tavan yapacak. Dış dünyadan gelen etkilere karşı daha açık ve alıngan bir hale gelebilirsin. Her zamankinden daha fazla, çevrendeki enerjileri hissetme kapasiten artıyor.

Kalabalık mekanlar, gürültülü ortamlar ya da yoğun duygusal durumlar bugün senin için biraz fazla olabilir. Bu tür ortamlar, enerjini hızla tüketebilir ve seni hızla yorabilir. Kendini bu tür durumların içinde bulduğunda, biraz nefes almak ve enerjini toplamak için bir adım geri atmayı düşünebilirsin. Tam da bu noktada kendinle baş başa kalmanın, hem ruhsal hem de bedensel olarak toparlanmana yardımcı olacağını unutmamalısın! Sen değerlisin, bunu unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

