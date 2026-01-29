onedio
30 Ocak Cuma Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
30 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ocak Cuma günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün seni bir enerji patlaması bekliyor. Ama dikkat et, bu enerji biraz kontrolsüz. Sabah gözlerini açar açmaz, dünyayı fethetme arzusuyla dolabilirsin. Haliyle bu enerjiyi kontrol altına alman gerekebilir. Çünkü tüm enerjini bir anda harcamak, günün geri kalanında ani bir enerji düşüşü yaşamanı sağlayabilir.

Bedenin, hızlı hareket etmeye değil, bir ritme ihtiyaç duyuyor. Güne başlarken kendini hızlı bir tempoda bulsan da gün içinde bilinçli bir yavaşlama süreci belirlemen en iyisi olacaktır. Biraz yavaşla, derin bir nefes al ve enerjini doğru yönlendirmeyi öğren. Bu, gününü daha verimli hale getirebilir ve ani enerji düşüşlerini önleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

