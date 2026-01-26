onedio
Balık Burcu right-white
27 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ocak Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün sizler için bulanık bir gün olabilir. Gerçeklik ile hayal dünyanın sınırları arasındaki çizgiler belirsizleşebilir ve bu durum, bedeninde bir tür 'yön duygusu kaybı'na veya belki de bir sersemlik hissine yol açabilir.

Kendini biraz dengesiz hissedebilirsin, sanki dünyayı biraz daha farklı algılıyormuşsun gibi. Bu durumun nedeni, vücudunun çevrendeki kimyasallara veya yapay uyarılara karşı her zamankinden on kat daha duyarlı olması olabilir. Bu nedenle, bugün kendini en saf, en doğal halini korumaya çalışmalısın. Yapay maddelerden ve gereksiz uyarılmalardan uzak dur. 

Zira, şifa arayışında karmaşık yöntemlere başvurmana da gerek yok. Aslında, şifayı en basit ve en doğal yöntemlerde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
