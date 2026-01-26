Sevgili Balık, bugün sizler için bulanık bir gün olabilir. Gerçeklik ile hayal dünyanın sınırları arasındaki çizgiler belirsizleşebilir ve bu durum, bedeninde bir tür 'yön duygusu kaybı'na veya belki de bir sersemlik hissine yol açabilir.

Kendini biraz dengesiz hissedebilirsin, sanki dünyayı biraz daha farklı algılıyormuşsun gibi. Bu durumun nedeni, vücudunun çevrendeki kimyasallara veya yapay uyarılara karşı her zamankinden on kat daha duyarlı olması olabilir. Bu nedenle, bugün kendini en saf, en doğal halini korumaya çalışmalısın. Yapay maddelerden ve gereksiz uyarılmalardan uzak dur.

Zira, şifa arayışında karmaşık yöntemlere başvurmana da gerek yok. Aslında, şifayı en basit ve en doğal yöntemlerde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…