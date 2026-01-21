onedio
22 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

21.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ocak Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün hissedeceğin küçük bir rahatsızlık seni haddinden fazla gerebilir. Belki de bir baş ağrısı veya hafif bir mide bulantısı, zihninde büyüyebilir ve seni gereksiz yere endişelendirebilir. Bu durumu kontrol altına almak için bedenini sürekli kontrol etmekten kaçınmalısın. 

Bugün, özellikle biraz gevşemen ve doğal ritmine güvenmen gerek! Kendini sürekli bir kontrol altında hissetmek yerine, bedeninin ve zihninin doğal ritmini bulmasını sağlayarak şifa bulabilirsin. Bu, seni rahatlatacak ve gününü daha huzurlu bir şekilde geçirmeni de sağlayacaktır. Sağlığın için ruhun ile bedenine zaman ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

