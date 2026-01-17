Sevgili Balık, bugün Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu Yeni Ay, senin bedensel olarak üzerinde taşıdığın yüklerin ve sorumlulukların farkına varmanı sağlıyor. Bu yüklerin ne kadar ağır olduğunu anlamak, belki de biraz yorucu olabilir ama merak etme, bu da geçecek.

Özellikle kemiklerin, dizlerin ve genel duruşunla ilgili hassasiyetler hissetmeye başlayabilirsin. Belki de bu, bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Gün içinde kendini sıkmak yerine bedeninin sınırlarını dinlemeye çalışmalısın.

Bu Yeni Ay'ın bir diğer mesajı da, düzenli bir sağlık rutini oluşturmanın önemini hatırlatıyor olması. Belki de bugüne kadar sağlığını ikinci plana atmış olabilirsin ama artık ona daha fazla öncelik vermenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…