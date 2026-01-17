onedio
18 Ocak Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
18 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Oğlak burcundaki Yeni Ay'ın doğuşuna tanıklık ediyoruz. Bu Yeni Ay, senin bedensel olarak üzerinde taşıdığın yüklerin ve sorumlulukların farkına varmanı sağlıyor. Bu yüklerin ne kadar ağır olduğunu anlamak, belki de biraz yorucu olabilir ama merak etme, bu da geçecek.

Özellikle kemiklerin, dizlerin ve genel duruşunla ilgili hassasiyetler hissetmeye başlayabilirsin. Belki de bu, bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının bir işareti olabilir. Gün içinde kendini sıkmak yerine bedeninin sınırlarını dinlemeye çalışmalısın. 

Bu Yeni Ay'ın bir diğer mesajı da, düzenli bir sağlık rutini oluşturmanın önemini hatırlatıyor olması. Belki de bugüne kadar sağlığını ikinci plana atmış olabilirsin ama artık ona daha fazla öncelik vermenin zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

