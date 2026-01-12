onedio
13 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ocak Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz zorlu geçebilir. Çünkü bedenin çevresel etkilere karşı biraz daha hassas olacak. Belki de hava değişiklikleri, belki de yoğun bir haftanın ardından gelen yorgunluk ve halsizlik hissi... Kim bilir? Ancak endişelenme, bu durum geçici ve aslında enerjini yeniden toplaman için de bir fırsat.

Bedeninin ve ruhunun bu hassasiyeti, başkalarının enerjilerine karşı daha açık olmana da neden olabilir. Bu durumda, enerjini korumak ve kendini olumsuz etkilerden sakınmak önemli hale geliyor. Kendini koruma yollarını bul ve enerjini olumlu yönde kullan. Zamanını kendine, iç sesine ve duygularına ayır. İçinde huzuru ve şifayı bulacaksın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

